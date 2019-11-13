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    Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

    Теннис Финал Мирового Тура ATP ATP Доминик Тим Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл серба Новака Джоковича в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

    Доминик Тим
    Доминик Тим

    Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут. На счету Тима 6 эйсов, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 4 из 4. Джокович подал навылет 9 раз, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9.

    Напомним, в первом туре группового этапа Тим победил швейцарца Роджера Федерера, а Джокович — итальянца Маттео Берреттини. Таким образом, Доминик гарантировал себе выход в полуфинал.

    Действующим чемпионом соревнований в Лондоне является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Джоковича. 0

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