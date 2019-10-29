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    Итоговый турнир WTA: Бенчич и Бертенс одержали победы

    Теннис Финал тура WTA WTA Прогнозы на теннис
    Австралийская теннисистка Эшли Барти в своем втором матче на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

    Кики Бертенс
    Кики Бертенс

    Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

    Для Барти это первое поражение на групповом этапе. Кики, заменившая японку Наоми Осаку, одержала первую победу.

    Представительница Чехии Петра Квитова во втором матче на жизнь уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 3:6, 6:1, 4:6.

    Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

    Квитова на групповом этапе уступила во второй игре подряд. В активе Бенчич на текущий момент одна победа и одно поражение. 0

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