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    Циципас обыграл Джоковича и сыграет с Медведевым в полуфинале Шанхая

    ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович проиграл греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира в Шанхае (Китай) — 6:3, 5:7, 3:6.

    Стефанос Циципас
    Стефанос Циципас

    Встреча продолжалась 2 часа и 4 минуты. На счету Циципаса 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Первая ракетка мира отметился 8 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся брейк-пойнт.

    За выход в финал турнира Циципас поспорит с россиянином Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты играли друг с другом четырежды — во всех случаях победу одержал Медведев.

    Напомним, в решающем матче прошлогоднего розыгрыша «Мастерса» в Шанхае Джокович. 0

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