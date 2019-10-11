Циципас обыграл Джоковича и сыграет с Медведевым в полуфинале Шанхая

Стефанос Циципас
globallookpress.com
Встреча продолжалась 2 часа и 4 минуты. На счету Циципаса 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Первая ракетка мира отметился 8 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся брейк-пойнт.
За выход в финал турнира Циципас поспорит с россиянином Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты играли друг с другом четырежды — во всех случаях победу одержал Медведев.
Напомним, в решающем матче прошлогоднего розыгрыша «Мастерса» в Шанхае Джокович. 0