Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Российская теннисистка, посеянная на турнире в(Южная Корея) под вторым номером, вышла в четвертьфинал.

Россиянка обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Екатерина 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Александрова поспорит с американкой Кристи Эрим Анн.

В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. 0