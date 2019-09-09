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    Медведев бился как сумасшедший ради публики

    US Open ATP Даниил Медведев Рафаэль Надаль
    Российский теннисист Даниил Медведев после проигранного финала US Open поздравил Рафаэля Надаля, а также поблагодарил американскую публику.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    «Во-первых, я хочу поздравить Рафу. 19 "Больших шлемов" — это просто невероятно, возмутительно.

    Хочу поздравить его и его команду, вы потрясающие. Ты так играешь, что даже смешно. С тобой очень тяжело. И я смотрел на экран, там показывали твой первый "Шлем", второй, девятнадцатый. И я подумал: "Если б я выиграл, что они могли бы показать?"

    И то, что ты сделал для тенниса в целом… Сотни миллионов детей смотрят на тебя и тоже хотят играть. Это потрясающе для нашего спорта. Спасибо и еще раз поздравляю.

    Если честно, в конце третьего сета я уже думал, что буду говорить в речи, а то она уже через 20 минут. Поражение в трех сетах в первом финале… Я старался бороться, но не получалось. И я думал, что все равно нужно бороться за каждый мяч, а там посмотрим, что выйдет. Вышло хорошо. К сожалению, матч не закончился в мою пользу.

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    • Но я хочу поговорить о вас, о болельщиках. В начале турнира я это сказал по-плохому, но теперь говорю по-хорошему: ваша энергия привела меня в финал.

    Этот день навсегда останется в памяти, потому что я играл на самом большом корте в мире тенниса. В третьем сете уже думал, что буду говорить на церемонии, но вы подтолкнули меня, чтобы я продлил матч, потому что хотели посмотреть побольше тенниса. Из-за вас я бился как сумасшедший», — сказал Медведев в интервью ESPN после матча. 0

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