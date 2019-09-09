Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open

Российский теннисистне смог выиграть Открытый чемпионат США по теннису.

В финальном поединке россиянин потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Проиграв два стартовых сета, Даниил реабилитировался в третьем и четвертом. В решающей партии Медведев вел 1:0 и имел три брейк-поинта на подаче соперника, но не воспользовался ими. Также при счете 4:5 он имел возможность взять чужую подачу.

Всего на корте соперники провели 4 часа 50 минут. Медведев выполнил 14 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 15. На счету Надаля 5 подач навылет, 5 двойных ошибок, а также 6 реализованных брейк-поинтов из 21.

Для Надаля это 19-й титул на турнирах «Большого шлема» и второй в нынешнем сезоне. Медведев стал первым россиянином с 2005 года, добравшимся до финала одного из четырех самых престижных турниров. 0