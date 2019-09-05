Надаль: Жду полуфинала, который для меня очень многое значит

Испанский теннисистпрокомментировал победу надв четвертьфинале US Open (6:4, 7:5, 6:2). Отметим, что в третьем сете испанец дважды обращался к физиотерапевту.

«Физически я в порядке. Сегодня были очень тяжелые погодные условия, большая влажность, а я много потею, так что проблемы возникали. Но к концу игры я почувствовал себя лучше.

Матч был сложный, особенно после того, как в первых сетах я проигрывал четыре гейма подряд. Шварцмана трудно остановить, когда он уверен в себе. Конечно, я тоже допускал ошибки.

Очень рад, что я принял этот вызов и продолжил двигаться вперед. Жду полуфинала, который для меня очень многое значит», — цитирует Надаля Tennis365.

За выход в финал Открытого чемпионата США Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. 0