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    Надаль: Жду полуфинала, который для меня очень многое значит

    US Open ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Диего Шварцманом в четвертьфинале US Open (6:4, 7:5, 6:2). Отметим, что в третьем сете испанец дважды обращался к физиотерапевту.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    «Физически я в порядке. Сегодня были очень тяжелые погодные условия, большая влажность, а я много потею, так что проблемы возникали. Но к концу игры я почувствовал себя лучше.

    Матч был сложный, особенно после того, как в первых сетах я проигрывал четыре гейма подряд. Шварцмана трудно остановить, когда он уверен в себе. Конечно, я тоже допускал ошибки.

    Очень рад, что я принял этот вызов и продолжил двигаться вперед. Жду полуфинала, который для меня очень многое значит», — цитирует Надаля Tennis365.

    За выход в финал Открытого чемпионата США Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. 0

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