ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНеймар и «Барселона» добьются воссоединения
  • 10:17
    • ЦСКА может приобрести нападающего «Интера»
  • 10:01
    • Шарапова и Кузнецова вышли во второй круг турнира в Цинциннати
  • 23:29
    • «Бавария» стартовала с победы в Кубке Германии
  • 22:58
    • Кудерметова стартовала с победы в Цинциннати
  • 22:45
    • Карпин: Последние десять минут пришлось терпеть
    Все новости спорта

    Шарапова и Кузнецова вышли во второй круг турнира в Цинциннати

    WTA Светлана Кузнецова Мария Шарапова
    Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати (США).

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    В поединке первого круга россиянка нанесла поражение американке Элисон Риске со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

    Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. Шарапова 5 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Риске подала 3 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и три раза использовала возможность взять подачу соперницы.

    В следующем этапе соревнований Шарапова сыграет с австралийкой Эшли Барти.

    Вслед за Шараповой во второй круг соревнований в Цинциннати вышла Светлана Кузнецова. Россиянка одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.

    Следующей соперницей Кузнецовой станет победительница пары Даяна Ястремская — Каролина Возняцки. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. 15-летняя сенсация, стабильность Новака и провал россиянок
  • 15/07/2019 в 16:39
    •
  • Прогноз
  • «Порту» — «Краснодар»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Дюделанж» свое преимущество в Эстонии?
  • «Нымме Калью» — «Дюделанж». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Что АПОЭЛ покажет «Карабаху» в Баку?
  • «Карабах» — АПОЭЛ. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Марибор» не проиграет в Тронхейме?
  • «Русенборг» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дуглас Сантос Футбол РПЛ. «Локо» разгромил «Урал», «Динамо» проиграло «Зениту», «Краснодар» одолел «Рубин»Обзор матчей пятого тура чемпионата России Вчера в 22:280
  • 10:49
    • «Спартак» нацелился на форварда «Галатасарая»
  • 10:33
    • СМИ: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»
  • 11:18
    • «Вальядолид» арендует голкипера сборной Украины
    «Спартак» Футбол Вперед и вверх. В Грозном родился новый «Спартак»Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Ахматом» Вчера в 01:581
  • Экспресс дня

  • Как сложится игра в Португалии?
  • 2.78
    •
  • 11:03
    • Месси позвонил Неймару и попросил не переходить в «Реал»
  • 23:13
    • «Сампдория» подписала форварда «Кьево»
  • 22:27
    • Божович: «Ростов» — очень качественная команда
    «Ливерпуль» — «Норвич» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» забил пять мячей «Вест Хэму», «МЮ» расправился с «Челси»Подробности матчей 1-го тура английской Премьер-лиги 11/08/2019 в 20:450
  • 21:44
    • «Валенсия» анонсировала трансфер защитника «Манчестер Сити»
  • 21:29
    • Джошуа и Руис подписали контракт на бой
  • 21:13
    • «Рома» интересуется двумя игроками «Ювентуса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие