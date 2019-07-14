ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» Харри Кейна может выиграть турнирМКЧ: Англия сохранит свое доминирование и летом
  • 19:14
    • РФС запретил Мусаеву и Игнашевичу руководить командами
  • 18:20
    • ЦСКА проиграл «Крылья Советов», Соболев оформил дубль
  • 18:07
    • Лунев займет место в воротах «Зенита» в матче с «Тамбовом»
  • 17:48
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — в десятке
  • 17:20
    • ЦСКА интересуется молодым нападающим «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Тарпищев: У российских теннисисток идет смена поколений

    Уимблдон Шамиль Тарпищев WTA ATP Дарья Касаткина
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итог выступлению россиян на Уимблдоне.

    Шамиль Тарпищев
    Шамиль Тарпищев

    Ни одна из девушек не прошла дальше второго круга, а мужчины завершили борьбу в третьем.

    «Почему никто из наших девушек не прошел на Уимблдоне дальше второго круга? Рано еще. У нас идет смена поколений. У ребят раньше прошла.

    Но понятно, над чем надо работать — при тех технологиях, которые сейчас есть оснащение должно быть более разнообразное. Кудерметова вот в несколько другой теннис играет.

    Это еще следствие того, что в связи с экономическим кризисом у нас возможностей стало поменьше. Всего три года назад Андрей Бокарев начал помогать нам в спорте высших достижений.

    Но сам факт, что двое наших ребят в десятке (Карен Хачанов и Даниил Медведев. — Прим. LiveSport.ru) — показатель того, что мы на правильном пути. А дальше все от тренеров зависит.

    Что происходит с Касаткиной? Это лихорадка с тренерами. И я считаю, что очень много ошибок, связанных с ее братом. Сложный процесс.

    Тяжело влиять, когда есть разноплановость мышления. Рано или поздно все встанет на свои места, но время уходит — жалко.

    Два потерянных года — это очень много. Но мы верим, что она с этим справится», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • 30/06/2019 в 02:25
    •
  • Прогноз
  • Алжир — Нигерия
  • 5.50
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ахмат» рассчитывать на очки в игре с «Краснодаром»?
  • «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Пройдет ли Нигерия Алжир на пути в финал?
  • Алжир — Нигерия. Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Сможет ли «Сиэтл» рассчитывать на три очка в игре с чемпионом?
  • «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Сочи» Футбол «Спартак» отскочил. Помогли судья и ЖигоРеакция спортивных СМИ на вымученную победу красно-белых на «Открытие Арене» 00:160
  • 16:02
    • Ромашина и Колесниченко победили в технической программе на ЧМ
  • 14:04
    • Единая лига ВТБ лишилась одного клуба
  • 13:22
    • Отец Загитовой возглавил молодежную команду «Ак Барса»
    Алексис Санчес Футбол В золотой клетке. Самые раздутые контракты мирового футболаТоп-10 игроков, которые оказались в ловушке собственых раздутых контрактов Вчера в 23:280
  • Экспресс дня

  • Как стартуют в РПЛ «Зенит» и «Краснодар»?
  • 3.65
    •
  • 19:55
    • Гончаренко: ЦСКА проиграл «Крыльям» по делу
  • 19:36
    • Божович: «Крылья» заслужили победу, моментов у ЦСКА не было
  • 19:24
    • Тарпищев: У российских теннисисток идет смена поколений
    Антуан Гризманн Футбол Гризманн готов быть в тени МессиРеакция прессы на переход Гризманна в «Барселону» Вчера в 21:390
  • 13:10
    • Экс-игрок «Голден Стэйт» находится в коме после ДТП
  • 11:45
    • Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»
  • 11:13
    • Топ-клубы Англии интересуются Чаловым
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие