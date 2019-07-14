Тарпищев: У российских теннисисток идет смена поколений

Президент Федерации тенниса Россииподвел итог выступлению россиян на Уимблдоне.

Ни одна из девушек не прошла дальше второго круга, а мужчины завершили борьбу в третьем.

«Почему никто из наших девушек не прошел на Уимблдоне дальше второго круга? Рано еще. У нас идет смена поколений. У ребят раньше прошла.

Но понятно, над чем надо работать — при тех технологиях, которые сейчас есть оснащение должно быть более разнообразное. Кудерметова вот в несколько другой теннис играет.

Это еще следствие того, что в связи с экономическим кризисом у нас возможностей стало поменьше. Всего три года назад Андрей Бокарев начал помогать нам в спорте высших достижений.

Но сам факт, что двое наших ребят в десятке (Карен Хачанов и Даниил Медведев. — Прим. LiveSport.ru) — показатель того, что мы на правильном пути. А дальше все от тренеров зависит.

Что происходит с Касаткиной? Это лихорадка с тренерами. И я считаю, что очень много ошибок, связанных с ее братом. Сложный процесс.

Тяжело влиять, когда есть разноплановость мышления. Рано или поздно все встанет на свои места, но время уходит — жалко.

Два потерянных года — это очень много. Но мы верим, что она с этим справится», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс». 0