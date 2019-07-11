Халеп — первая финалистка Уимблдона

Румынкауверенно вышла в финал Уимблдонского турнира.

В полуфинальном матче румынская теннисистка за час и 12 минут обыграла украинку Элину Свитолину — 6:1, 6:3.

Халеп 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету украинки 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

В финале Симона Халеп сыграет с американской Сереной Уильямс.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3. 0