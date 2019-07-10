Баутиста-Агут выиграл у Пельи в четвертьфинале Уимблдона

Испанский теннисиствышел в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинальном поединке 23-й номер посева обыграл аргентинца Гидо Пелью со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. Баутиста-Агут выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-поинта из 16.

На счету Пельи 14 эйсов, 5 двойных ошибок 2 реализованных брейк-поинта из 13.

Для Баутисты-Агута выход в полуфинал Уимблдона стал лучшим результатом в карьере на турнирах «Большого шлема». За выход в финал он поспорит с сербом Новаком Джоковичем. 0