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    Баутиста-Агут выиграл у Пельи в четвертьфинале Уимблдона

    Уимблдон ATP Роберто Баутиста-Агут
    Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал Уимблдона.

    Роберто Баутиста-Агут
    Роберто Баутиста-Агут

    В четвертьфинальном поединке 23-й номер посева обыграл аргентинца Гидо Пелью со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

    Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. Баутиста-Агут выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-поинта из 16.

    На счету Пельи 14 эйсов, 5 двойных ошибок 2 реализованных брейк-поинта из 13.

    Для Баутисты-Агута выход в полуфинал Уимблдона стал лучшим результатом в карьере на турнирах «Большого шлема». За выход в финал он поспорит с сербом Новаком Джоковичем. 0

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