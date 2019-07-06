Мертенс и Барти вышли в четвертый раунд Уимблдонского турнира

Бельгийская теннисистка, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, обыграла китаянку(15) со счетом 6:2, 6:7(9:11), 6:4 в третьем раунде Уимблдона.

Теннисистки провели на корте 2 часа 49 минут. 23-летняя Мертенс выполнила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 27-летняя Цзян отметилась лишь одним брейком.

В четвертом раунде турнира в Лондоне Мертенс сыграет с голландкой Кики Бертенс или чешкой Барборой Стрыковой.

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, разгромила в третьем круге Уимблдона британку Хэриетт Дарт — 6:1, 6:1.

Матч продолжался 52 минуты. 23-летняя Барти выполнила 11 эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 22-летняя Дарт отметилась лишь пятью двойными ошибками. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Следующей соперницей Барти в Лондоне станет американка Элисон Риск. 0