Медведев уступил Гоффену и покинул Уимблдон

Россиянинне смог выйти в четвертый круг Уимблдона.

В матче третьего круга он в пяти сетах уступил бельгийцу Давиду Гоффену — 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 3 часа 33 минуты.

Медведев подал 20 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Гоффен 10 раз подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 7 брейков.

После поражения Медведева в мужском одиночном разряде на Уимблдоне российских теннисистов больше не осталось.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Гоффен сыграет с испанцем Фернандо Вердаско. 0