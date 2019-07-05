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    Джокович вышел в третий круг Уимблдона

    Уимблдон ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    В матче третьего круга соревнований первая ракетка мира Джокович, который защищает титул, в четырех сетах нанес поражение 22-летнему поляку Хуберту Хуркачу со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

    Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. Джокович 9 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. Хуркач подал 13 эйсов, допустил 7 ошибок на подаче и упустил три возможности взять подачу соперника.

    За выход в четвертьфинал Уимблдона Джокович сыграет с победителем встречи между 19-м сеяным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и французом Уго Умбером. 0

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