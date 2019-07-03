Гаспарян из-за травмы не смогла закончить матч со Свитолиной на Уимблдоне

Российская теннисистказавершила выступление на проходящем в Лондоне Уимблдонском турнире.

Гаспарян из-за мышечной травмы был вынуждена сняться с матча второго круга против украинки Элины Свитолины.

Гаспарян приняла решение отказаться от борьбы после того, как почувствовала резкую боль в мышцах ноги и упала на траву. Спортсменка покинула корт в слезах под аплодисменты зрителей.

Встреча длилась 1 час 52 минуты и завершилась при счете 7:5, 5:6. Во второй партии 24-летняя спортсменка не реализовала матчбол. За это время россиянка совершила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 5.

За выход в четвертый круг Свитолина поспорит с Марией Саккари из Греции, получившей 31-й номер посева.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. 0