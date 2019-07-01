Осака и Касаткина покинули Уимблдон, Потапова продолжает борьбу

Японская теннисисткапрекратила борьбу в одиночном разряде Уимблдона.

Вторая ракетка соревнований неожиданно проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана — 6:7 (4:7), 2:6.

Встреча продолжалась полтора часа. В активе Осаки 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-поинт из 4. Путинцева трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

За выход в третий круг Путинцева поборется со швейцаркой Викторией Голубич.

Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович — 3:6, 1:6.

Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 2.

На счету еще соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-поинтов из 9.

Далее Томлянович ждет встреча с белоруской Викторией Азаренко или француженкой Ализе Корне.

Россиянка Анастасия Потапова успешно стартовала на Уимблдоне. В матче первого круга она выиграла у представительницы Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

18-летняя уроженка Саратова допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 12. Ее визави дважды ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

Следующей соперницей Потаповой станет Петра Мартич из Хорватии. 0