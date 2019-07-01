ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи БуффонТрансферный дайджест. 25 июня — 1 июля
  • 22:33
    • Бобровский подписал контракт с «Флоридой»
  • 22:16
    • Панарин стал игроком «Рейнджерс»
  • 22:02
    • «Зенит» попрощался с Маркизио
  • 21:52
    • «Челси» выкупил у «Реала» права на полузащитника
  • 21:45
    • Игрок сборной Грузии покинул «Локомотив»
    Все новости спорта

    Осака и Касаткина покинули Уимблдон, Потапова продолжает борьбу

    Уимблдон WTA Наоми Осака Дарья Касаткина
    Японская теннисистка Наоми Осака прекратила борьбу в одиночном разряде Уимблдона.

    Наоми Осака
    Наоми Осака

    Вторая ракетка соревнований неожиданно проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана — 6:7 (4:7), 2:6.

    Встреча продолжалась полтора часа. В активе Осаки 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-поинт из 4. Путинцева трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

    За выход в третий круг Путинцева поборется со швейцаркой Викторией Голубич.

    Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович — 3:6, 1:6.

    Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 2.

    На счету еще соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-поинтов из 9.

    Далее Томлянович ждет встреча с белоруской Викторией Азаренко или француженкой Ализе Корне.

    Россиянка Анастасия Потапова успешно стартовала на Уимблдоне. В матче первого круга она выиграла у представительницы Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

    18-летняя уроженка Саратова допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 12. Ее визави дважды ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

    Следующей соперницей Потаповой станет Петра Мартич из Хорватии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • Вчера в 02:25
    •
  • Прогноз
  • Мария Шарапова — Полин Парментье
  • 1.75
  • Завтра в 13:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сенегал не должен испытать проблем с Кенией
  • Кения — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Как Шарапова начнет Уимблдон?
  • Мария Шарапова — Полин Парментье. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Приштина» исправить недоразумение первого поединка?
  • «Сент-Джозефс» — «Приштина». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Софнян Ханни и Айртон Футбол Дерби осталось за «Спартаком». «Красно-белым» помогло численное преимуществоКоманда Олега Кононова обыграла ЦСКА на Кубке Матч Премьер 00:520
  • 17:55
    • Хачанов в первом круге Уимблдона обыграл корейского теннисиста
  • 16:39
    • «МЮ» продлил контракт с Рашфордом
  • 18:14
    • Кудерметова успешно стартовала на Уимблдоне
    Ари Футбол Приятный бонус для «Краснодара». «Быки» близки к победе на Кубке Матч Премьер«Горожане» одержали крупную победу над «Ростовом» Вчера в 22:240
  • Экспресс дня

  • Смогут ли выйти в плей-офф Марокко и Кот-д'Ивуар?
  • 3.55
    •
  • 21:34
    • Сборная Кот-д'Ивуара разгромила Намибию в матче Кубка африканских наций
  • 20:26
    • Бразилия — Аргентина: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки
  • 17:38
    • Джокович пробился во второй круг Уимблдона
    Суарес потерял форму и не реализовал пенальти Футбол Сдавший Суарес подвел УругвайРеакция прессы на матч Уругвай — Перу Вчера в 16:440
  • 16:03
    • «Торонто» обменял Зайцева в «Оттаву»
  • 14:37
    • Гаспарян стартовала с победы на Уимблдоне
  • 13:10
    • «Айлендерс» предлагает Панарину 7-летний контракт
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие