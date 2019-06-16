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    Риск выиграла турнир в Хертогенбосе

    WTA Алисон Риск
    Американская теннисистка Алисон Риск стала победительницей турнира в голландском Хертогенбосе (Голландия).

    Алисон Риск
    Алисон Риск

    В финальном матче 28-летняя спортсменка переиграла хозяйку турнира Кики Бертенс — 0:6, 7:6(7:3), 7:5.

    Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. 27-летняя уроженка Ватерингена выполнила 14 эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Риск не подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и сделала 3 брейка. В личных встречах американка сократила отставание — 1:3.

    Отметим, что для Риск эта победа стала третьей в карьере в одиночном разряде. 0

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