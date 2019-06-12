Родина уступила Русе в первом круге турнира в Ноттингеме

Российская теннисисткане смогла выйти во второй круг турнира в Ноттингеме (Англия).

В первом круге она в двух партиях проиграла румынке Елене-Габриэле Русе со счетом 3:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Евгения 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

В следующем раунде турнира Русе встретится с победительницей поединка Людмила Самсонова (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария).

В 2018 году чемпионкой этих соревнований стала австралийка Эшли Барти. 0