Барти стала второй ракеткой мира

При этом лидерство сохранила 21-летняя японка Наоми Осака.
В финале открытого чемпионата Фрацнии 8 июня 23-летняя Барти обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову — 6:1, 6:3.
Лучшая из российских теннисисток Дарья Касаткина занимает 29-е место. Она потеряла 8 позиций.
Рейтинг WTA от 10 июня
1 Наоми Осака (Япония) — 6486;
2 (+6) Эшли Барти (Австралия) — 6350;
3 (-1) Каролина Плишкова (Чехия) — 5685;
4 Кики Бертенс (Нидерланды) — 5345;
5 (+1) Петра Квитова (Чехия) — 4925;
6 (-1) Ангелик Кербер (Германия) — 4675;
7 (+2) Элина Свитолина (Украина) — 3967;
8 (-5) Симона Халеп (Румыния) — 3963;
9 (-2) Слоан Стивенс (США) — 3682;
10 (+1) Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565...
29 (-8) Дарья Касаткина (Россия) — 1790;
46 (-2) Анастасия Павлюченкова (Россия) -1185;
52 (+6) Екатерина Александрова (Россия) -1108;
60 (+8) Вероника Кудерметова (Россия) — 939;
63 (+2) Маргарита Гаспарян (Россия) — 887.
46 (-2) Анастасия Павлюченкова (Россия) -1185;
52 (+6) Екатерина Александрова (Россия) -1108;
60 (+8) Вероника Кудерметова (Россия) — 939;
63 (+2) Маргарита Гаспарян (Россия) — 887.0