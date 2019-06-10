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    Барти стала второй ракеткой мира

    WTA Каролин Возняцки
    Австралийская теннисистка Эшли Барти за счет победы на «Ролан Гаррос» поднялась в рейтинге WTA сразу на 6 позиций: с 8-го места на второе.

    Эшли Барти
    Эшли Барти

    При этом лидерство сохранила 21-летняя японка Наоми Осака.

    В финале открытого чемпионата Фрацнии 8 июня 23-летняя Барти обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову — 6:1, 6:3.

    Лучшая из российских теннисисток Дарья Касаткина занимает 29-е место. Она потеряла 8 позиций.

    Рейтинг WTA от 10 июня

    1 Наоми Осака (Япония) — 6486;

    2 (+6) Эшли Барти (Австралия) — 6350;

    3 (-1) Каролина Плишкова (Чехия) — 5685;

    4 Кики Бертенс (Нидерланды) — 5345;

    5 (+1) Петра Квитова (Чехия) — 4925;

    6 (-1) Ангелик Кербер (Германия) — 4675;

    7 (+2) Элина Свитолина (Украина) — 3967;

    8 (-5) Симона Халеп (Румыния) — 3963;

    9 (-2) Слоан Стивенс (США) — 3682;

    10 (+1) Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565...

    29 (-8) Дарья Касаткина (Россия) — 1790;

    46 (-2) Анастасия Павлюченкова (Россия) -1185;

    52 (+6) Екатерина Александрова (Россия) -1108;

    60 (+8) Вероника Кудерметова (Россия) — 939;

    63 (+2) Маргарита Гаспарян (Россия) — 887. 0

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