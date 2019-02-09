Тарпищев рассказал о преимуществе россиянок над шведками в Кубке Федерации

Глава Федерации тенниса Россииподелился ожиданиями от финального матча турнира Группы I Кубка Федерации между сборными России и Швеции.

Матч Россия — Швеция состоится 9 февраля и стартует в 18:00 (мск). В одиночных матчах за сборную России сыграют Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова.

«У нас есть небольшое преимущество в силу того, чтобы сборная Швеции играла три дня подряд и уровень усталости у них выше. Это первый фактор.

Вторым фактором будет то, что Ларсен играет медленно, мяч летит долго. Поэтому, если Вихлянцева будет играть также, как она играла, то будет иметь преимущество за счет скорости полета мяча от себя.

Именно этот фактор стал решающим при выборе игрока на стартовый матч.

Большая дилемма была у тренерского состава по поводу выбора игрока на второй матч. Финальное решение, конечно, будет за капитаном Игорем Андреевым.

На мой взгляд, оптимально готова Анастасия Павлюченкова, она сама очень хочет сыграть и провела отличное начало сезона по качеству игры.

Иными словами, Павлюченкова на ходу. Касаткина пока не обрела себя, нет уверенности в собственных силах.

Не видел игру Петерсон, но думаю, если Вихлянцева выиграет, то выбор будет сделан в сторону Павлюченковой, которая устойчива психологически», — передает слова Тарпищева пресс-служба Федерации тенниса России. 0