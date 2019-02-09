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    Россия выиграла у Швеции в плей-офф Кубка федерации

    Кубок Федерации Анастасия Павлюченкова WTA
    Теннисистка Анастасия Павлюченкова принесла сборной России второе очко в матче плей-офф Евро-африканской зоны Кубка федерации с Швецией.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова
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    Россиянка за час и 20 минут обыграла Ребекку Петерсон из Швеции со счетом — 6:3, 6:2.

    Павлюченкова дважды подала навылет, допустила 2 ошибки на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Петерсон один эйс, 3 двойные ошибки и две упущенные возможности взять подачу соперницы.

    В первой игре Наталья Вихлянцева взяла верх над Юханной Ларссон.

    Россиянки одержали досрочную победу до парного поединка и получили возможность в апреле побороться за выход во вторую Мировую группу Кубка федерации.

    Игры состоятся 20-21 апреля, соперник России определится позднее. 0

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