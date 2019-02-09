Россия выиграла у Швеции в плей-офф Кубка федерации

Теннисисткапринесла сборной России второе очко в матче плей-офф Евро-африканской зоны Кубка федерации с Швецией.

Россиянка за час и 20 минут обыграла Ребекку Петерсон из Швеции со счетом — 6:3, 6:2.

Павлюченкова дважды подала навылет, допустила 2 ошибки на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Петерсон один эйс, 3 двойные ошибки и две упущенные возможности взять подачу соперницы.

В первой игре Наталья Вихлянцева взяла верх над Юханной Ларссон.

Россиянки одержали досрочную победу до парного поединка и получили возможность в апреле побороться за выход во вторую Мировую группу Кубка федерации.

Игры состоятся 20-21 апреля, соперник России определится позднее. 0