Шарапова: Не сто процентов — это не то, что нужно против Касаткиной

Российская теннисисткаобъяснила, что не вышла на матч второго круга турнирапротив, потому что не могла сыграть на сто процентов.

Мария Шарапова twitter.com/SpacePova 1000 Фрибет для всех Забрать!

«К сожалению, меня уже несколько месяцев беспокоит плечо. В декабре, казалось, было лучше. Я нормально сыграла в Австралии.

Думала, что еще здесь турнир сыграю, а потом начну снова работать над плечом, но, к сожалению, после первого матча вчера была тренировка 20 минут.

Сегодня я бы не смогла выйти и сыграть на 100 процентов. А против Касаткиной — не сто процентов — это не то, что надо было.

Конечно, я расстроилась. Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот матч, вечернюю сессию. Но, к сожалению, я не смогла сыграть на том уровне. которого требует этот турнир», — приводит слова Шараповой «Спорт-Экспресс». 0