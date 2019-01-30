Шарапова: Не сто процентов — это не то, что нужно против Касаткиной

Мария Шарапова
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«К сожалению, меня уже несколько месяцев беспокоит плечо. В декабре, казалось, было лучше. Я нормально сыграла в Австралии.
Думала, что еще здесь турнир сыграю, а потом начну снова работать над плечом, но, к сожалению, после первого матча вчера была тренировка 20 минут.
Сегодня я бы не смогла выйти и сыграть на 100 процентов. А против Касаткиной — не сто процентов — это не то, что надо было.
Конечно, я расстроилась. Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот матч, вечернюю сессию. Но, к сожалению, я не смогла сыграть на том уровне. которого требует этот турнир», — приводит слова Шараповой «Спорт-Экспресс». 0