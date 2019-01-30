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    Шарапова: Не сто процентов — это не то, что нужно против Касаткиной

    Мария Шарапова WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Мария Шарапова объяснила, что не вышла на матч второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy против Дарьи Касаткиной, потому что не могла сыграть на сто процентов.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова
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    «К сожалению, меня уже несколько месяцев беспокоит плечо. В декабре, казалось, было лучше. Я нормально сыграла в Австралии.

    Думала, что еще здесь турнир сыграю, а потом начну снова работать над плечом, но, к сожалению, после первого матча вчера была тренировка 20 минут.

    Сегодня я бы не смогла выйти и сыграть на 100 процентов. А против Касаткиной — не сто процентов — это не то, что надо было.

    Конечно, я расстроилась. Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот матч, вечернюю сессию. Но, к сожалению, я не смогла сыграть на том уровне. которого требует этот турнир», — приводит слова Шараповой «Спорт-Экспресс». 0

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