Гаспарян вышла во второй раунд парного турнира Australian Open

Российская теннисисткаи австралийкавышли во второй круг Australian Open в парном разряде.

На старте соревнований они в двух партиях обыграли россиянку Александру Панову и немку Лауру Зигемунд со счетом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 5 минут. Маргарита и Дарья 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в 1/4 финала Гаспарян и Гаврилова сразятся или с Амандой Анисимовой и Даниэль Коллинз (обе — США), либо с Катариной Среботник (Словения) и Ракель Атаво (США). 0