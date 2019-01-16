Анисимова и Стивенс пробились в третий раунд Открытого чемпионата Австралии

Американская теннисисткаобыграла во втором круге Australian Open-2019 представительницу Украины(24) — 6:0, 6:2.

Теннисистки провели на корте 54 минуты. На счету Анисимовой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 10. У её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк из 5.

В третьем круге американка встретится с победительницей противостояния Кэйти Бултер (Великобритания) — Арина Соболенко (11, Белоруссия).

В другом матче американка Слоан Стивенс (5) обыграла венгерку Тимю Бабош — 6:3, 6:1.

В третьем круге Стивенс встретится с представительницей Хорватии Петрой Мартич (31), которая в двух сетах одолела спортсменку из Чехии Маркету Вондроушову со счетом 6:4, 7:5. 0