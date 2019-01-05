Плишкова и Цуренко вышли в финал турнира в Брисбене

Чешская теннисисткаи украинкастали финалистками турнира в австралийском Брисбене.

Плишкова в полуфинальном матче обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. По ходу встречи Плишкова 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Векич допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

В то же время Цуренко в двух сетах в финале переиграла японку Наоми Осаку. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. Цуренко выполнила 6 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Осака 8 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. 0