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    Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA

    WTA Финал тура WTA Элина Свитолина Слоан Стивенс
    Украинка Элина Свитолина стала победительницей Итогового турнира WTA. В финальном матче Свитолина обыграла американку Слоан Стивенс.

    Элина Свитолина
    Элина Свитолина
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    Украинская теннисистка одержала победу в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

    Матч продолжался 2 часа и 25 минут. По ходу матча украинка выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Американка ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

    На пути к титулу Свитолина выиграла все пять матчей в Сингапуре.

    Украинская теннисистка завоевала 13-й титул в карьере на турнирах WTA и впервые выиграла Итоговый турнир.

    Напомним, ранее Итоговый турнир WTA в парном разряде выиграли Тимеа Бабош и Кристина Младенович. 0

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