Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA

Украинкастала победительницей Итогового турнира WTA. В финальном матче Свитолина обыграла американку

Элина Свитолина twitter.com/wta 1000 Фрибет для всех Забрать!

Украинская теннисистка одержала победу в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 25 минут. По ходу матча украинка выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Американка ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

На пути к титулу Свитолина выиграла все пять матчей в Сингапуре.

Украинская теннисистка завоевала 13-й титул в карьере на турнирах WTA и впервые выиграла Итоговый турнир.

Напомним, ранее Итоговый турнир WTA в парном разряде выиграли Тимеа Бабош и Кристина Младенович. 0