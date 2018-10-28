Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнир в парном разряде

Румынкаи француженкавыиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде.

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В финале Бабош и Младенович обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счетом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Победительницы трижды по ходу матча подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 4. На счету проигравших — 2 эйса, 4 ошибки на своей подаче и 1 брейк.

Напомним, в финале одиночного разряда в Сингапуре сыграют украинка Элина Свитолина и американка Слоан Стивенс. 0