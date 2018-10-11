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    Гаспарян прошла Бертенс на турнире в Линце

    WTA Маргарита Гаспарян
    Россиянка Маргарита Гаспарян обыграла десятую ракетку мира Кики Бертенс во втором круге турнира в Линце, Австрия.

    Маргарита Гаспарян
    Маргарита Гаспарян
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    Матч продолжался два часа и 21 минуту. Гаспарян одержала победу в трех сетах — 7:5, 2:6, 7:6.

    По ходу матча Гаспарян сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брэйк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подачи навылет, 5 брейков и 4 двойные ошибки.

    Отметим, что россиянка впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA.

    В четвертьфинале турнира в Линце Гаспарян встретится с итальянкой Камилой Джорджи, которая посеяна под пятым номером. 0

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