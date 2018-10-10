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    Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира в Шанхае

    ATP Карен Хачанов Хуан Мартин дель Потро Ришар Гаске
    Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.

    Стефанос Циципас
    Стефанос Циципас
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    В поединке второго раунда россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 4:6, 6:7 (8:10).

    Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Хачанов 5 раз подал навылет и реализовал 1 из 4 брейк-поинтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

    За выход в четвертьфинал Циципас поспорит с победителем поединка Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q).

    В другом матче аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро обыграл француза Ришара Гаске — 7:5, 7:6 (9:7).

    Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

    Дель Потро 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-поинтов. На счету его соперника 12 эйсов и 1 брейк.

    Следующим соперником аргентинца станет хорват Борна Чорич. 0

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