Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира в Шанхае

Российский теннисистне сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.

В поединке второго раунда россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 4:6, 6:7 (8:10).

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Хачанов 5 раз подал навылет и реализовал 1 из 4 брейк-поинтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Циципас поспорит с победителем поединка Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q).

В другом матче аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро обыграл француза Ришара Гаске — 7:5, 7:6 (9:7).

Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Дель Потро 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-поинтов. На счету его соперника 12 эйсов и 1 брейк.

Следующим соперником аргентинца станет хорват Борна Чорич. 0