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    Касаткина, Шарапова и Макарова потеряли позиции в рейтинге WTA

    WTA Анжелик Кербер Петра Квитова Каролин Возняцки Мария Шарапова Наоми Осака Екатерина Макарова Дарья Касаткина
    Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    В первой десятке списка чешка Петра Квитова поднялась на четвертую строчку, а украинка Элина Свитолина — на пятую. Кроме того, японка Наоми Осака стала шестым номером, а француженка Каролин Гарсия потеряла четыре строчки и стала восьмой.

    Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина потеряла две позиции и стала 14-й.

    Рейтинг WTA от 8 октября:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421 очко,

    2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6490,

    3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5400,

    4 (6). Наоми Осака (Япония) — 4770,

    5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350,

    6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345,

    7 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255,

    8 (9). Слоан Стивенс (США) — 4022,

    9 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3785,

    10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740...

    14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3150...

    26 (25). Мария Шарапова (Россия) — 1883...

    35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1440…

    61 (56). Екатерина Макарова (Россия) — 972…

    85 (85). Евгения Родина (Россия) — 720…

    93 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 656...

    98 (99). Анна Блинкова (Россия) — 619. 0

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