Касаткина, Шарапова и Макарова потеряли позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

В первой десятке списка чешка Петра Квитова поднялась на четвертую строчку, а украинка Элина Свитолина — на пятую. Кроме того, японка Наоми Осака стала шестым номером, а француженка Каролин Гарсия потеряла четыре строчки и стала восьмой.

Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина потеряла две позиции и стала 14-й.

Рейтинг WTA от 8 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421 очко,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6490,

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5400,

4 (6). Наоми Осака (Япония) — 4770,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350,

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345,

7 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255,

8 (9). Слоан Стивенс (США) — 4022,

9 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3785,

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740...

14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3150...

26 (25). Мария Шарапова (Россия) — 1883...

35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1440…

61 (56). Екатерина Макарова (Россия) — 972…

85 (85). Евгения Родина (Россия) — 720…

93 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 656...

98 (99). Анна Блинкова (Россия) — 619. 0