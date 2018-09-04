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    US Open. Севастова в полуфинале, Дель Потро победил Изнера

    Обзор девятого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису

    US Open WTA ATP Слоан Стивенс Екатерина Макарова Хуан Мартин дель Потро Джон Изнер Серена Уильямс Каролина Плишкова Рафаэль Надаль
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    Анастасия Севастова
    Анастасия Севастова
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    Женщины

    Анастасия Севастова (Латвия, 19) — Слоан Стивенс (США, 3) — 6:2, 6:3

    Представительница Латвии Анастасия Севастова пробилась в полуфинал заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

    В четвертьфинале US Open латвийская теннисистка за час и 23 минуты в двух партиях обыграла победительницу прошлогоднего турнира американку Слоан Стивенс, посеянную под третьим номером, — 6:2, 6:3.

    Севастова сделала 2 эйса, совершила 1 ошибку на подаче и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Стивенс ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 9 возможных.

    За выход в финал US Open Севастова поспорит с победительницей пары Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия).

    Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия) 02:00 мск

    Мужчины

    Джон Изнер (США) — Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

    Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро вышел в полуфинал последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open, проходящего в Нью-Йорке.

    В четвертьфинальном матче аргентинский теннисист за три с половиной часа одержал волевую победу над американцем Джоном Изнером со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

    Дель Потро совершил 14 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 26 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.

    Следующим соперником дель Потро на Открытом чемпионате США станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо австриец Доминик Тим.

    Мужской финал пройдёт в воскресенье, 9 сентября. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, первая ракетка мира.

    Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия) 5 сентября, 03:30

    Пары. Женщины

    Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) — Люси Градецка/Екатерина Макарова (Чехия/Россия, 6) — 7:6 (7:5), 6:2

    Россиянке Екатерине Макаровой вместе с чешской теннисисткой Люцией Градецкой не удалось пробиться в 1/2 финала Открытого чемпионата США в парном разряде.

    В двух сетах Макарова и Градецка проиграли дуэту Тимя Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция) со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

    Победительницы сделали 4 эйса, допустили 2 ошибки на подаче и реализовали 5 из 9 брейков. На счету их соперниц 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

    В полуфинале Бабош и Младенович встретятся с победителями пары Анастасия Павлюченкова (Россия) / Анастасия Севастова (Латвия) — Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай). 0

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