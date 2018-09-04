US Open. Севастова в полуфинале, Дель Потро победил Изнера

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Женщины

Анастасия Севастова (Латвия, 19) — Слоан Стивенс (США, 3) — 6:2, 6:3

Представительница Латвии Анастасия Севастова пробилась в полуфинал заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале US Open латвийская теннисистка за час и 23 минуты в двух партиях обыграла победительницу прошлогоднего турнира американку Слоан Стивенс, посеянную под третьим номером, — 6:2, 6:3.

Севастова сделала 2 эйса, совершила 1 ошибку на подаче и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Стивенс ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 9 возможных.

За выход в финал US Open Севастова поспорит с победительницей пары Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия).

Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия) 02:00 мск

Мужчины

Джон Изнер (США) — Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро вышел в полуфинал последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open, проходящего в Нью-Йорке.

В четвертьфинальном матче аргентинский теннисист за три с половиной часа одержал волевую победу над американцем Джоном Изнером со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Дель Потро совершил 14 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 26 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.

Следующим соперником дель Потро на Открытом чемпионате США станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо австриец Доминик Тим.

Мужской финал пройдёт в воскресенье, 9 сентября. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, первая ракетка мира.

Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия) 5 сентября, 03:30

Пары. Женщины

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) — Люси Градецка/Екатерина Макарова (Чехия/Россия, 6) — 7:6 (7:5), 6:2

Россиянке Екатерине Макаровой вместе с чешской теннисисткой Люцией Градецкой не удалось пробиться в 1/2 финала Открытого чемпионата США в парном разряде.

В двух сетах Макарова и Градецка проиграли дуэту Тимя Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция) со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

Победительницы сделали 4 эйса, допустили 2 ошибки на подаче и реализовали 5 из 9 брейков. На счету их соперниц 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Бабош и Младенович встретятся с победителями пары Анастасия Павлюченкова (Россия) / Анастасия Севастова (Латвия) — Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай). 0