Севастова обыграла действующую чемпионку US Open Стивенс

Представительница Латвиипробилась в полуфинал заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале US Open латвийская теннисистка за час и 23 минуты в двух партиях обыграла победительницу прошлогоднего турнира американку Слоан Стивенс, посеянную под третьим номером, — 6:2, 6:3.

Севастова сделала 2 эйса, совершила 1 ошибку на подаче и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Стивенс ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 9 возможных.

За выход в финал US Open Севастова поспорит с победительницей пары Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия). 0