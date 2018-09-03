Стивенс и Севастова пробились в четвертьфинал US Open

Американская теннисисткавышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Слоан Стивенс tennis.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В поединке четвертого круга третья ракетка посева в двух сетах обыграла 15-ю ракетку соревнований Элизе Мертенс из Бельгии со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Стивенс ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 8. На счету Мертенс 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка из 6.

За выход в полуфинал US Open Стивенс сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, которой удалось справиться с украинкой Элиной Свитолиной — 6:3, 1:6, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Свитолина исполнила 2 подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Севастова отметилась 4 эйсами и 5 реализованными брейк-пойнтами, при этом латвийская спортсменка обошлась без ошибок на подаче. 0