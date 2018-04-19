Возняцки может отказаться от участия на турнире в Майами из-за угроз ее семье

Теннисистка из Даниипригрозила бойкотировать турнир в Майами в 2019 году из-за угроз болельщиков.

Возняцки рассказала, что во время игры с пуэрториканкой Моникой Пуиг (6:0, 4:6, 4:6) на турнире в Майами, она слышала угрозы и оскорбления с трибун.

«Люди желали смерти моим родителям, называли меня такими словами, которые я не могу повторить, а также сказали 10-летним племянникам моего жениха, чтобы они сидели и заткнули свои рты».

«Ещё четыре-пять дней после этого я спала просто ужасно. Я чувствовала себе очень плохо. Дэвид был рядом и говорил: "Это плохо, мы играем не для такого". Теннис считается великим видом спорта, семейным спортом для всех поколений. Здесь замечательные болельщики и традиции. Но опыт, полученный в Майами, был просто ужасным. Надеюсь, такого больше не повторится. Я играла с Еленой Докич в Австралии, и там зрители были великолепны. Они поддерживали её, но всё равно вели себя уважительно. Так и должно быть.

В Майами же племянник и племянница Дэвида плакали после игры. Приходилось им объяснять, что поведение этих людей ненормально. Ощущения от такой беседы было не из приятных. Мне нужно принять решение о выступлении в следующем году, о том, хочу ли я возвращаться в Майами или нет. Пока я решения не приняла. Сделаю это ближе к соревнованиям в следующем году», — цитирует Возняцки The Telegraph.

27-летняя Возняцки является чемпионкой Australian Open-2018. В рейтинге WTA ее опережает только румынская теннисистка Симона Халеп.