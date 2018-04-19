ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Возняцки может отказаться от участия на турнире в Майами из-за угроз ее семье

    WTA Каролин Возняцки
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Каролина Возняцки
    На фото:Каролина Возняцки
    Теннисистка из Дании Каролина Возняцки пригрозила бойкотировать турнир в Майами в 2019 году из-за угроз болельщиков.

    Возняцки рассказала, что во время игры с пуэрториканкой Моникой Пуиг (6:0, 4:6, 4:6) на турнире в Майами, она слышала угрозы и оскорбления с трибун.

    «Люди желали смерти моим родителям, называли меня такими словами, которые я не могу повторить, а также сказали 10-летним племянникам моего жениха, чтобы они сидели и заткнули свои рты».

    «Ещё четыре-пять дней после этого я спала просто ужасно. Я чувствовала себе очень плохо. Дэвид был рядом и говорил: "Это плохо, мы играем не для такого". Теннис считается великим видом спорта, семейным спортом для всех поколений. Здесь замечательные болельщики и традиции. Но опыт, полученный в Майами, был просто ужасным. Надеюсь, такого больше не повторится. Я играла с Еленой Докич в Австралии, и там зрители были великолепны. Они поддерживали её, но всё равно вели себя уважительно. Так и должно быть.

    В Майами же племянник и племянница Дэвида плакали после игры. Приходилось им объяснять, что поведение этих людей ненормально. Ощущения от такой беседы было не из приятных. Мне нужно принять решение о выступлении в следующем году, о том, хочу ли я возвращаться в Майами или нет. Пока я решения не приняла. Сделаю это ближе к соревнованиям в следующем году», — цитирует Возняцки The Telegraph.

    27-летняя Возняцки является чемпионкой Australian Open-2018. В рейтинге WTA ее опережает только румынская теннисистка Симона Халеп.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Энди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – УимблдонаМария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилКарен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось 50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Мария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортНовак Джокович с долгожданным трофеем Открытого чемпионата Франции по теннису Исторический успех Джоковича, новая звезда WTA и травмы звездИтоги Открытого чемпионата Франции по теннису-2016
    Подробный разбор
  • New love story. Шарапова встречается с британским мультимиллионером
  • Российская теннисистка готовится не только к грунтовому сезону, но и к свадьбе
    •
  • Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи
  • Российская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Продолжение сказки «Бетиса»
  • Прогнозы и ставки на футбол 19 апреля
  • 7,21
    •
  • Кому влетит «шальная пуля»?
  • «Леганес» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу 20 апреля
  • 3,25
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 09:27
    • Жук не смогла пробиться во второй круг турнира ITF в Дотане
  • 07:40
    • Шарапова сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос»
  • 18:35
    • Надаль станет соперником Хачанова по третьему кругу турнира в Монте-Карло
  • 17:07
    • Джокович с десятого матчбола одолел Чорича в Монте-Карло
  • 16:38
    • Андреев считает сборную Латвии очень сильным соперником
  • 14:33
    • Шарапова сыграет на турнире в Бирмингеме
  • 14:01
    • Медведев не сумел выйти в третий круг турнира в Монте-Карло
  • 13:48
    • Хачанов вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где может сыграть с Надалем
  • 18/04
    • Донской вышел в четвертьфинал «челленджера» в Наньчане
  • 17/04
    • Рублев проиграл Тиму во втором круге турнира в Монте-Карло
  • 17/04
    • Донской с победы стартовал на «челленджере» в Китае
  • 16/04
    • Рублев стартовал с победы в Монте-Карло
  • 16/04
    • Рублев улучшил свое положение в рейтинге ATP
  • 16/04
    • Кузнецова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
  • 16/04
    • Джонсон – победитель турнира в Хьюстоне
  • 15/04
    • Джонсон и Сандгрен поборются за титул в Хьюстоне
  • 14/04
    • Ватутин уступил испанцу Андухару в четвертьфинале турнира в Марракеше
  • 14/04
    • Джонсон обыграл Изнера и вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне
  • 13/04
    • Донской не смог выйти в полуфинал турнира в Тайбэе
  • 12/04
    • Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Лугано
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова