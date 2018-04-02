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    Стивенс поднялась на девятое место в рейтинге WTA, Касаткина — 12-я

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    Слоан Стивенс
    На фото:Слоан Стивенс
    Россиянка Дарья Касаткина опустилась на 12-е место в рейтинге WTA, новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Касаткина на крупном турнире в Майами завершила борьбу во втором раунде, потерпев поражение от американки Софии Кенин.

    Мария Шарапова переместилась на одно место вверх и стала 41-й.

    Победительница турнира в Майами американка Слоан Стивенс вошла в топ-10, сместив с девятой строчки чешку Петру Квитову.

    Рейтинг WTA. Версия от 2 апреля

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,
    2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790,
    3 (3). Гарбин Мугуруса (Испания) — 5970,
    4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,
    5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5611,
    6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,
    7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,
    8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,
    9 (12). Слоан Стивенс (США) — 3938,
    10 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3271…

    12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2940…
    25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1920…
    29 (27). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612…
    32 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
    41 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257,
    42 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
    78 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764…
    98 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 649.

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