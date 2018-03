Стивенс и Остапенко разыграют титул в Майами

5-я ракетка мира латвийказавоевала путевку в финал турнира в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче 1/2 финала 6-я сеяная переиграла американку Даниэль Коллинз со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.

Елена записала на свой счет 3 эйса, допустила 4 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 8 возможных. В активе Даниэль 2 подачи навылет и 2 брейка, в пассиве — 1 двойная ошибка.

В финале Остапенко сыграет с другой представительницей США Слоан Стивенс, которая ранее победила белоруску Викторию Азаренко со счетом 3:6, 6:2, 6:1.

