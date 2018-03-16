Шарапова не выступит на турнире в Майами

Российская теннисисткаснялась с турнира WTA в Майами.

В комментарии пресс-службе турнира Шарапова заявила, что не сможет выступить в Майами из-за проблем с предплечьем.

«Мне очень жаль, что я не смогу выступить на одном из моих любимых турниров из-за травмы левого предплечья. Я делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт», — сказала российская теннисистка.

Турнир в Майами пройдет с 20 марта по 2 апреля.

Шарапова рассталась с тренером

Напомним, в этом сезоне Шарапова принимала участие в трех турнирах. На Australian Open она дошла до третьего круга, а на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе вылетела в первом круге.