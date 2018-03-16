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    Шарапова не выступит на турнире в Майами

    WTA Мария Шарапова
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    Мария Шарапова
    На фото:Мария Шарапова
    Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира WTA в Майами.

    В комментарии пресс-службе турнира Шарапова заявила, что не сможет выступить в Майами из-за проблем с предплечьем.

    «Мне очень жаль, что я не смогу выступить на одном из моих любимых турниров из-за травмы левого предплечья. Я делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт», — сказала российская теннисистка.

    Турнир в Майами пройдет с 20 марта по 2 апреля.

    Шарапова рассталась с тренером

    Напомним, в этом сезоне Шарапова принимала участие в трех турнирах. На Australian Open она дошла до третьего круга, а на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе вылетела в первом круге.

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