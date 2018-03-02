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    Украинка Цуренко — в полуфинале турнира в Акапулько

    WTA Дарья Гаврилова
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    Леся Цуренко
    На фото:Леся Цуренко
    Действующая победительница турнира в Акапулько украинка Леся Цуренко вышла в полуфинал соревнований, обыграв прошлогоднюю финалистку француженку Кристину Младенович со счетом 6:2, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

    40-я ракетка мира и 7-я сеяная Цуренко выполнила 1 эйс, допустила 4 двойных ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 11 возможных. На счету Младенович 6 ошибок при подаче и 2 брейка.

    Счет личных встреч соперниц стал 6-1 в пользу украинки.

    В 1/2 финала Цуренко сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой, которая ранее переиграла Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

    Еще одной полуфиналисткой стала швейцарка Стефани Фёгель, которая одержала победу над американкой Слоан Стивенс — 6:4, 5:7, 6:2. За выход в финал Фёгель поспорит либо с Чжан Шуай (Китай), либо с Ребеккой Петерсон (Швеция).


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