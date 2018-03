Украинка Цуренко — в полуфинале турнира в Акапулько

Действующая победительница турнира в Акапулько украинкавышла в полуфинал соревнований, обыграв прошлогоднюю финалистку француженкусо счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

40-я ракетка мира и 7-я сеяная Цуренко выполнила 1 эйс, допустила 4 двойных ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 11 возможных. На счету Младенович 6 ошибок при подаче и 2 брейка.

Счет личных встреч соперниц стал 6-1 в пользу украинки.

В 1/2 финала Цуренко сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой, которая ранее переиграла Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

Еще одной полуфиналисткой стала швейцарка Стефани Фёгель, которая одержала победу над американкой Слоан Стивенс — 6:4, 5:7, 6:2. За выход в финал Фёгель поспорит либо с Чжан Шуай (Китай), либо с Ребеккой Петерсон (Швеция).

.@LTsurenko sets up an @AbiertoTelcel semifinal vs. @Daria_Gav!

The defending champion breezes past Kristina Mladenovic 6-2, 6-2! pic.twitter.com/QpJt92rgoV