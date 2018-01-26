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    Макарова и Соарес проиграли в полуфинале Australian Open в миксте

    Australian Open WTA Екатерина Макарова
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    Екатерина Макарова и Бруно Соарес
    На фото:Екатерина Макарова и Бруно Соарес
    Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Соарес потерпели поражение в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в миксте.

    В пятницу российско-бразильский дуэт, получивший от организаторов 3-й номер посева, уступил паре Габриэла Дабровски/Мате Павич (Канада/Хорватия, 8-й номер посева) — 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 56 минут.

    На счету Екатерины и Бруно 1 эйс и ни одного брейка. Их соперники трижды подали навылет и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов.

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    В финале Дабровски и Павич сыграют с победителями матча Мария Хосе Мартинес Санчес/Марсело Демолинер (Испания/Бразилия) – Тимя Бабош/Рохан Бопанна (Венгрия/Индия, 5).

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