Макарова и Соарес проиграли в полуфинале Australian Open в миксте

На фото: Екатерина Макарова и Бруно Соарес ausopen.com

Россиянкаи бразилецпотерпели поражение в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в миксте.

В пятницу российско-бразильский дуэт, получивший от организаторов 3-й номер посева, уступил паре Габриэла Дабровски/Мате Павич (Канада/Хорватия, 8-й номер посева) — 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 56 минут.

На счету Екатерины и Бруно 1 эйс и ни одного брейка. Их соперники трижды подали навылет и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов.

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В финале Дабровски и Павич сыграют с победителями матча Мария Хосе Мартинес Санчес/Марсело Демолинер (Испания/Бразилия) – Тимя Бабош/Рохан Бопанна (Венгрия/Индия, 5).