Чон Хён — в полуфинале Открытого чемпионата Австралии

58-й номер рейтинга ATP кореецзавоевал путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В среду 21-летний теннисист переиграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Победитель выполнил 7 эйсов (12 у соперника), заработал 29 «виннерсов» (37), допустил 3 двойных ошибки (5) и реализовал 4 брейк-поинта из 13 возможных (2 из 8).

Чон Хён стал первым корейским теннисистом, дошедшим до полуфинальной стадии на турнире серии Большого шлема, и самым низкорейтинговым участником полуфинала Australian Open после россиянина Марата Сафина в 2004-м году.

В 1/2 финала Чон Хён сыграет либо с Томашем Бердыхом (Чехия), либо с Роджером Федерером (Швейцария).

