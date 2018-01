Шарапова проиграла Кербер

61-й номер рейтинга WTA россиянкане смогла преодолеть барьер третьего раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

В субботу экс-первая ракетка мира уступила 21-й сеяной немке Анжелик Кербер со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минут.

Кербер выполнила 1 эйс, заработала 12 «виннерсов», допустила 2 ошибки при подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 8. На счету Шараповой 1 подача навылет, 15 активно выигранных розыгрышей, 2 двойных ошибки и 1 брейк.

В 1/8 финала Кербер сыграет либо с Агнешкой Радванской (Польша), либо с Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

Make that 1️⃣2️⃣ wins in a row in 2018 for @AngeliqueKerber!

The 2016 champion sends a message to the rest of the tournament.#AusOpen pic.twitter.com/QbXdVVW51y