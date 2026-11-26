Александр Большунов занял 14-е место в классической гонке на 10 км с раздельным стартом на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Гонку выиграл действующий обладатель Кубка Сергей Ардашев, Большунов проиграл ему 1 минуту 0,4 секунды.

Александр Большунов globallookpress.com

К середине дистанции Большунов шёл 27-м

На отметке 4,7 км Большунов уже проигрывал лидировавшему Ардашеву 31,8 секунды. К восьмому километру Александр поднялся на 17-е место, хотя отставание выросло до 55,6 секунды. На последних двух километрах он отыграл ещё три позиции, но в итоге уступил победителю больше минуты.

В воскресенье оба лыжника выиграли по гонке на 10 км: Большунов в Кировске в рамках предсезонной «Хибинской гонки» опередил Андрея Мельниченко на 22 секунды в классической разделке, а Ардашев в Вершине Тёи выиграл коньковую гонку Кубка Хакасии, опередив Дениса Спицова на 1,1 секунды.

Сергей Ардашев globallookpress.com

Сегодня ближе всех к Ардашеву оказался Иван Горбунов, которого два дня назад FIS исключила из списка спортсменов с нейтральным статусом — он уступил девять секунд. Третьим финишировал Алексей Червоткин с отставанием в 41,5 секунды.

Степанова выиграла вторую гонку в Хакасии за пять дней

В женской разделке на 10 км победу одержала олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова. За второе место шла гораздо более плотная борьба — Екатерина Никитина проиграла победительнице 29,1 секунды и опередила Евгению Крупицкую на одну десятую. В воскресенье Степанова на этой же трассе выиграла коньковую десятку на Кубке Хакасии.

В декабре прошлого года Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус и заявила, что вернётся на международные старты только с российской символикой. Однако в конце октября она всё же подала документы в FIS, а позже объяснила это смягчением требований федерации. «Где и когда выступать — должно быть моим решением», — написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Вероника Степанова globallookpress.com

На прошлой неделе лыжница объявила, что до конца года будет выступать в России при любом решении по заявке. В списке спортсменов с нейтральным статусом, который FIS опубликовала 24 ноября, её имени нет, сама федерация комментировать ситуацию отказалась.

Кубок мира стартует в пятницу. Кто из россиян заявлен на Руку

В пятницу, 27 ноября, сезон Кубка мира в финской Руке тоже откроется классическими разделками на 10 км. Финская лыжная ассоциация подтвердила участие Савелия Коростелёва, Дарьи Непряевой и Натальи Терентьевой — по данным ассоциации, новые ограничения на въезд на них не распространяются.

26 ноября российская лыжная федерация сообщила, что на этапы в Руке и Тронхейме также заявлен Сергей Волков. Изначально планировалось отправить 16 спортсменов, но лыжники, которые оставались в России, не смогли пересечь границу даже с действующими визами. По словам тренера Егора Сорина, в Финляндию также не смогла приехать российская сервисная бригада.

Большунов оспаривает отказ FIS в нейтральном статусе: CAS зарегистрировал его апелляцию 16 ноября, а 24 ноября глава российской федерации Дмитрий Свищев сообщил, что даты слушаний пока неизвестны.

В Вершине Тёи следующая гонка состоится 28 ноября — лыжники выступят в классическом спринте. В воскресенье мужчины пробегут 15 км свободным стилем, женщины — 10 км.