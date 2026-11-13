Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в нейтральном статусе.

Александр Большунов globallookpress.com

«Мы получили официальный отказ в предоставлении нейтрального статуса Большунову», — сказала генеральный секретарь Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Екатерина Галкина ТАСС.

По словам Галкиной, Большунов — не единственный из россиян, кому FIS отказала в выдаче нейтрального статуса. Отметим, что российскому лыжнику также было отказано в предоставлении нейтрального статуса в прошлом сезоне.

Большунов будет судиться

Председатель ФЛССР Дмитрий Свищев заявил, что чемпион мира намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском против решения FIS о недопуске спортсмена к стартам.

«Александр Большунов не получил нейтральный статус. По убеждениям FIS, он не соответствует критериям нейтральности, которые предусматривает политика FIS в отношении нейтральных спортсменов.

Сегодня с Александром приняли решение, что будет обращение в CAS. Помогаем ему готовить документы, он будет подавать в суд. Будем просить рассматривать иск по ускоренной процедуре», — цитирует Свищева «Матч ТВ».

Директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси заявил, что федерация не будет давать комментарии по поводу выдачи нейтральных статусов конкретным лицам, в том числе по решению относительно Большунова.

При этом у FIS есть опасения, что российский лыжник сможет успешно обжаловать решение в CAS. Нынешние правила нейтральности позволяют ему это сделать.

Александр Большунов globallookpress.com

Оценка юриста

Норвежский адвокат Пол Клевен также считает, что российский лыжник Александр Большунов может выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) если он действительно прекратил все отношения с ЦСКА.

FIS, безусловно, должна быть в состоянии объяснить и документально подтвердить, какой именно критерий Александр Большунов, возможно, не выполняет. CAS не постановил, что все (российские спортсмены) автоматически получают право участвовать в соревнованиях. FIS по-прежнему может устанавливать требования к нейтральному статусу и оценивать, соответствует ли им каждый конкретный спортсмен. Именно такая индивидуальная оценка и станет предметом нового разбирательства по делу Большунова. Если отказ будет основан исключительно на прежней связи с военными, которая больше не подпадает под формулировку военного критерия, у Большунова будет весомый аргумент в свою пользу. Но если FIS сможет документально подтвердить наличие продолжающихся договорных отношений или то, что действия самого Большунова подпадают под критерий прямой или косвенной поддержки конфликта, позиция FIS будет сильнее. Таким образом, решающим будет не просто тот факт, что он россиянин, а то, сможет ли FIS обосновать индивидуальный отказ в соответствии с правилами, действующими в настоящее время. Пол Клевен адвокат

По словам старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, в недавнем прошлом офицер ВС РФ Александр Большунов уже уволился из армии.

Александр Большунов globallookpress.com

Но пустят ли финны россиян?

Кубок мира по лыжам стартует в финской Руке 27 ноября. Однако правительство Финляндии 12 ноября приняло решение ужесточить правила въезда для граждан России. Новые ограничения распространяются на краткосрочную работу по визе, в том числе в профессиональном спорте, и касаются спортсменов с нейтральным статусом.

С 16 ноября финские власти будут учитывать решение при выдаче виз, проверке на границе и оценке условий краткосрочного пребывания в стране. Правила будут применять независимо от того, откуда человек приехал, поэтому шенгенская виза, выданная другой страной, не будет гарантировать допуск.

Отметим, что российские лыжники Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Дарья Непряева, который в данный момент находятся в Финляндии для участия в предсезонных стартах FIS «Гонки первого снега», собирались остаться в стране до открытия Кубка мира в Руке 27–29 ноября. Вопрос об их участии с учётом новых правил пока открыт.