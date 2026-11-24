Российские лыжники Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелёв выступят на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, пишет финский портал Ilta‑Sanomat со ссылкой на Ассоциацию лыжного спорта Финляндии.

Дарья Непряева globallookpress.com

Остальных не пустили

В организации заявили, что получили от финских властей информацию: новые ограничения на въезд в страну не распространяются на этих трёх спортсменов. Остальные российские спортсмены, ранее заявленные на этап в Руке, отменили своё участие.

Визовый запрет для российских спортсменов, введённый правительством Финляндии, вступил в силу 16 ноября и распространяется в том числе на атлетов в нейтральном статусе. При этом власти уточнили, что меры касаются только обладателей краткосрочных виз. Терентьева, Непряева и Коростелёв прибыли в Финляндию заранее и уже находятся в стране не по краткосрочным визам — они выступали в финском Олосе на предсезонных соревнованиях, поэтому ограничения их не затронули.

Дарья Непряева globallookpress.com

Когда пройдет этап Кубка мира в Руке

Первый этап в финской Руке намечен на 27-29 ноября. Календарь соревнований:

• 27 ноября. Гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

• 28 ноября. Спринт классическим стилем.

• 29 ноября. Масс-старт на 20 км свободным стилем.

Дальше лыжники переместятся в норвежский Тронхейм, где состоит второй этап Кубка мира с 4 по 6 декабря. Третий этап Кубка мира в швейцарском Давосе должен пройти с 11 по 13 декабря. Ранее Швейцария заявила, что не против участия российских лыжников, если они будут соблюдать действующие правила Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS.