Российские лыжники получат возможность выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе при соблюдении требований Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Дарья Непряева globallookpress.com

Швейцария соблюдает нейтралитет

Организаторы сообщили, что ничего не имеют против российских спортсменов на этапе Кубка мира в Давосе, если будут соблюдать нейтральный статус и соблюдать действующие правила.

Как организаторы соревнований, мы соблюдаем действующие правила и положения FIS. Российские лыжники могут выступить под нейтральным флагом на этапе Кубка мира в Давосе при условии, что они соответствуют всем требованиям допуска и правилам, установленным FIS. Микаэла Ганц Официальный представитель соревнований Davos Nordic

Третий этап Кубка мира в швейцарском Давосе должен пройти с 11 по 13 декабря. Первые два этапа состоятся в финской Руке (27-29 ноября) и норвежской Тронхейме (4-6 декабря). Эти две страны выступили против участия российских лыжников и ввели ограничения им на въезд в страну. Напомним, что в сентябре FIS разрешила россиянам выступать на международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении установленных требований.

Спицын и Коростелёв в списке

Сначала нейтральный статус предоставлен 13 российским спортсменам, среди которых самыми известными именами являются Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, имеющие опыт выступления на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Савелий Коростелёв globallookpress.com

Также получили право: Никита Денисов, Сергей Волков, Андрей Сахаров, Ксения Шорохова, Алеся Рушенцева, Арина Каличева, Алина Пеклецова, Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов, Елизавета Маслакова и Алёна Плечёва.

9 ноября стало известно, что также могут принимать участие Александр Бакуров, Егор Гусак, Елизавета Еремеева, Наталья Крамаренко, Ирина Митрошина, Данил Нелипа, Дмитрий Плосконосов, Арсений Поздеев, Анастасия Прокофьева, Тимур Шакирзянов и Евгения Крупицкая. Но самым известным среди них стал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов.

17 ноября список дополнили такие имена, как Дарья Белослудцева, Андрей Волков, Антон Дроботов, Мария Истомина, Тимофей Моисеев, Варвара Прохорова, Павел Соловьёв и Иван Якимушкин.

Александр Большунов globallookpress.com

При этом ряд титулованных лыжников, включая Александра Большунова, Веронику Степанову, Сергея Ардашева и Александра Терентьева, не получил нейтральный статус и не имеют право принимать участие в международных стартах.

В итоге, сейчас нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили 76 российских лыжников (33 женщины и 43 мужчины).