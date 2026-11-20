Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова сообщила, что приняла решение до конца этого года выступать только в российских соревнованиях. При этом 25‑летняя лыжница подчеркнула, что её решение не зависит от того, предоставит ли Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральный статус.

Вероника Степанова globallookpress.com

Готовится к сезону в Хакасии

В настоящее время Степанова продолжает подготовку к будущим стартам в посёлке Вершина Теи (Хакасия) и очень довольна местными условиями. Также Вероника добавила, что её больше интересуют «прогрессивные современные форматы» в лыжных гонках, и пообещала зрителям премьеры новых соревнований в ближайшие недели.

В Вершине Теи настоящая зимняя сказка. И сотня лыжников готовится к начинающемуся сезону. Я рада тому, что закончился период неопределённости. И неважно, даст ли мне FIS нейтральный статус или нет. В последний момент я никуда срываться не собираюсь. И выступать в этом году буду в России. Решено! Вероника Степанова российская лыжница

FIS отказал в участии Степановой

Ранее председатель ФЛССР Дмитрий Свищев сообщал, что Степанова подала документы на получение нейтрального статуса: при положительном решении FIS она смогла бы выступить на первых этапах Кубка мира (в Финляндии и Норвегии) без прохождения отбора. Однако 15 ноября появилась информация, что FIS отказал Степановой, Александру Терентьеву и Сергею Ардашеву.

Вероника Степанова globallookpress.com

19 ноября Вероника победила в индивидуальной гонке с раздельного старта на 5 км классическим стилем на всероссийских соревнованиях «Кубок Хакасии» в Вершине Теи (13 мин 28,6 с). Первый этап Кубка России пройдёт там же с 26 по 29 ноября — в те же дни, когда в финской Руке стартует Кубок мира.

Большунов продолжает борьбу за возвращение

Если Степанова приняла решение «не менять планы», то Александр Большунов продолжает добиваться возвращения на международную арену. 19 ноября пресс‑служба Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердила «Матч ТВ», что получила его апелляцию на отказ в предоставлении нейтрального статуса (документ зарегистрирован 16 ноября 2026 года).

Александр Большунов globallookpress.com

13 ноября генеральный секретарь ФЛССР Екатерина Галкина сообщала об официальном отказе FIS Большунову (причины публично не назывались). Российская сторона заявила о намерении оспорить решение и попросила рассмотреть дело по ускоренной процедуре. Стоит напомнить, что в январе 2026 года специальная выездная комиссия CAS на Олимпийских играх в Италии отказалась рассматривать аполигию, тогда суд указал на отсутствие юрисдикции, поскольку спор возник за пределами периода, доступного для рассмотрения. Сроки по новой апелляции пока неизвестны.