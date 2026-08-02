Мужская национальная сборная Польши по волейболу триумфально завершила выступления в розыгрыше Лиги наций 2026 года, завоевав золотые медали престижного международного турнира.

Cборная Польши по волейболу globallookpress.com

В финальном противостоянии польские волейболисты нанесли уверенное поражение команде США со счетом 3:0. Подопечные Николы Грбича контролировали ход игры на протяжении всей встречи, не позволив американцам зацепиться хотя бы за одну партию — 25:21, 25:19, 25:20.

Главным героем и самым результативным игроком финального матча стал доигровщик сборной Польши Камиль Семенюк, записавший на свой счет 18 очков. У американцев наибольшую атакующую активность проявил Тори Дефалко, набравший 13 баллов.