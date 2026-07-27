Известный североамериканский инсайдер НБА Брэндон Робинсон прокомментировал сорвавшийся переход звездного форварда Леброна Джеймса в его бывший клуб «Кливленд Кавальерс».

Леброн Джеймс globallookpress.com

«Куда более серьезный системный вопрос для окружения Леброна все еще оставался в задней линии. Как мне раньше говорили люди из близкого круга Леброна Джеймса, их удивляло, что звездный защитник Донован Митчелл по-прежнему находится в составе "Кавальерс" и до сих пор не был обменян», — написал Робинсон на своём сайте.

Вместо возвращения в «Кавальерс» 41-летний баскетболист принял решение продолжить профессиональную карьеру в составе «Филадельфии Сиксерс». Легендарный форвард официально присоединился к новой команде, заключив с «Сиксерс» двустороннее соглашение.