Баскетбольный клуб УНИКС официально заключил контракт с российским центровым Сергеем Клюевым, сообщает клубная пресс-служба. Трудовое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год.

Сергей Клюев globallookpress.com

Свою карьеру Клюев начинал в системе подмосковных «Химок». Выступая за молодежный состав «Химки-2», центровой выигрывал золотые, серебряные и бронзовые награды Единой молодежной лиги ВТБ. Позже он защищал цвета фарм-клуба «Химки-Подмосковье» в Суперлиге и регулярно привлекался к играм основной команды в Единой лиге ВТБ.

Летом 2021 года баскетболист перешел в столичный клуб МБА, вместе с которым завоевал бронзовые медали Кубка России. В декабре 2023 года Клюев на правах аренды пополнил состав московского ЦСКА, в составе которого стал победителем Единой лиги ВТБ и чемпионом России.