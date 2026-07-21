Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сообщил, что у него часто возникают проблемы с мотивацией, так как отсутствуют серьёзные старты.

Александр Большунов globallookpress.com

«Крайние два сезона показали, что в начале года у меня вообще ничего не получается. Потом я пытаюсь за короткий промежуток времени выйти на быстрые скорости. Выходит это только под конец сезона.

Не хватает мотивации в подготовительном периоде, не хватает поставленной цели. Нет вершины, которую хотел бы взять, вроде Олимпийских игр. Но мне вообще не хочется бегать так, чтобы занимать лишь места в десятке. От этих результатов на старте сезонов я злюсь и начинаю мотивироваться — сам от своих результатов. Потому что бегать так нельзя», — цитирует знаменитого спортсмена «Комсомольская правда».

Сейчас Большунову 29 лет, он три раза завоевал золото на Зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Последние 4 года лыжник не имеет права выступать в международных стартах.